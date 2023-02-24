"Я не думал об этом": Зеленский признался, мог ли быть убитым

Президент Украины Владимир Зеленский

По последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, которые произошли с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с рф, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Об этом Зеленский рассказал в интервью BBC-Украина.

Покушение на Зеленского

"Я не думал об этом, честно говоря. Я просто думал, а если так случится — то что будет… со всем? А что будет с моей семьей? А что будет со страной? Я был уверен — страна крепка, выдержит, наверное, без меня, потому что есть люди, люди — клад. А моя семья... Наверное, без меня им будет сложнее", — сказал он.

Зеленский выразил уверенность в крепости Украины и ее способности выстоять даже без него, благодаря наличию сильных и ответственных людей в стране.

Президент отметил, что страна выдержала трудное испытание, вызванное военной агрессией россии, и продолжает бороться за свою независимость и территориальную целостность. В том числе, украинская армия сумела отразить несколько волн нападений, совершенных российскими войсками на Восточной Украине.

В интервью Зеленский также выразил свою признательность украинским военным, которые героически отстаивают свою страну на передовой, и подчеркнул важность международной поддержки Украины в этой непростой ситуации.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о более чем 12 покушениях на жизнь Зеленского, которые произошли после 24 февраля. Однако сам президент не уточнял детали этих инцидентов. Ранее в январе 2023 года британская газета The Independent со ссылкой на книгу Криса Виппла "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена" также сообщала о покушениях на Зеленского, произошедших после начала военных действий.

Напомним, что в четверг, 23 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента.