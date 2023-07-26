Зеленський провів нараду: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду. Йому доповіли про постачання озброєнь та боєприпасів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Селекторна нарада Зеленського

Президент України повідомив, що українську систему ППО зміцнено і буде перерозподілено туди, де зараз найбільша потреба.

Також Зеленський повідомив, що ГУР та СЗР описали дії противника та його наступні кроки. СБУ повідомила про заходи проти внутрішніх загроз.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний надав дані про настання та захист на головних напрямках зіткнень

Нагадаємо, що 25 липня Президент України Володимир Зеленський зібрав представників Верховної Ради та чиновників. Вони працюють над підготовкою практичних кроків щодо реалізації рішень саміту НАТО.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що йде підготовка сильних відповідей російським терористам на їх напад. За його словами, важливим є те, що вся наша держава працює єдиною командою заради оборони.