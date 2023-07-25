Зеленский собрал представителей ВР и чиновников для реализации решений саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, представители ВР и члены правительства. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 25 июля, Президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей Верховной рады и чиновников. Они работают над подготовкой практических шагов по реализации решений саммита НАТО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, уже есть четкий план запуска Совета Украина — НАТО на всех уровнях.

"Ее работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море", — рассказал украинский лидер.

Он также добавил, что вместе с Альянсом начинается подготовка плана взаимосовместимости.

Президент Украины Владимир Зеленский, представители ВР и члены правительства. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении акцизной электронной марки в качестве альтернативы бумажной. Соответствующий законопроект начнет действовать с января 2026 года.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка сильных ответов российским террористам на их нападения. По его словам, важно то, что все наше государство работает единой командой ради обороны.