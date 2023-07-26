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Зеленский провел совещание: о чем говорили

26 июля 2023 12:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский провел совещание: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное селекторное совещание. Ему доложили про поставки вооружений и боеприпасов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

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Селекторное совещание Зеленского

 Президент Украины сообщил, что украинская система ПВО укреплена и будет перераспределена туда, где сейчас наибольшая необходимость.

Также Зеленский сообщил, что ГУР и СВР описали действия противника и его следующие шаги. В свою очередь СБУ сообщила о мерах против внутренних угроз. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предоставил данные о наступлении и защите на главных направлениях столкновений

Напомним, что 25 июля, Президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей Верховной рады и чиновников. Они работают над подготовкой практических шагов по реализации решений саммита НАТО.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка сильных ответов российским террористам на их нападения. По его словам, важно то, что все наше государство работает единой командой ради обороны.

 

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