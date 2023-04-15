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Зеленський провів майже півторагодинну розмову з Макроном: що обговорили

15 квітня 2023 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський провів майже півторагодинну розмову з Макроном: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Вони спілкувалися майже півтори години.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

Зеленський висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими окупантами.  

"Обговорили підсумки нещодавнього візиту Президента Макрона до Китаю. Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх наших територій. Відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою", — розповів Зеленський.

Також Президенти поговорили про підготовку до Вільнюського саміту НАТО та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною гарантій безпеки ще до моменту вступу до НАТО.

Зеленський та Макрон окремо приділили увагу реалізації української формули миру.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних осіб та 254 юридичні. Глава держави вже підписав відповідні укази.

Також ми писали, що Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія — орден "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва. Нагороди  Президенту передав очільник української розвідки Кирило Буданов.

Додамо, у суботу, 15 квітня, Еммануель Макрон оприлюднив пенсійну реформу з головним заходом щодо зниження пенсійного віку до 64 років. Закон з'явився в Офіційному журналі після схвалення більшої частини Конституційної ради Франції. 

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