Макрон підписав закон про скандальну реформу щодо пенсійного віку: деталі

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Уніан

У суботу, 15 квітня, Еммануель Макрон оприлюднив пенсійну реформу з головним заходом щодо зниження пенсійного віку до 64 років. Закон з'явився в Офіційному журналі після схвалення більшої частини Конституційної ради Франції.

Про це інформує Politique.

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Після рішення Конституційної ради в п'ятницю, 14 квітня, міжспілка попросила президента Еммануеля Макрона не оприлюднювати закон. Запит залишився проігнорованим: оприлюднивши документ, Глава держави виступив проти припинення неприйнятності.

Президент Франції мав п’ятнадцять днів після затвердження більшості реформаторських заходів у п’ятницю Конституційною радою, щоб поставити свій підпис, таким чином надавши йому чинності.

"Це не кінець", — обіцяє Міжспілка.

Конституційна рада в п’ятницю підтвердила основи пенсійної реформи та заблокувала перший запит на референдум спільної ініціативи від лівих, які сподівалися розпочати збір 4,8 мільйона підписів для безпрецедентного консультування з французами.

"Немає переможців чи переможених", — запевнила прем'єр-міністр Елізабет Борн, маючи на увазі кінець інституційного та демократичного шляху тексту, прийнятого в Асамблеї. Міжспілковий союз, переконаний, що неприйняття закону — це єдиний спосіб заспокоїти гнів через відмову Еммануеля Макрона від прохання.

Конституційна рада визнала "незвичайний характер" накопичення процедур, спрямованих на обмеження дебатів у парламенті.

Нагадаємо, що Конституційний суд Франції схвалив ключові елементи пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона. Подібне законодавство є дуже непопулярним у Франції та викликало місяці масових протестів.