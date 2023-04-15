Зеленский провел почти полуторачасовой разговор с Макроном: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они общались почти полтора часа.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими оккупантами.

"Обсудили итоги недавнего визита Президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя", — рассказал Зеленский.

Также Президенты поговорили о подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО и его ожидаемых результатах, в частности, о необходимости получения Украиной гарантий безопасности еще до вступления в НАТО.

Зеленский и Макрон особо уделили внимание реализации украинской формулы мира.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 438 физическим лицам и 254 юридическим. Глава государства уже подписал соответствующие указы.

Также мы писали, что Владимир Зеленский получил две высокие награды Чеченской Республики Ичкерия — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды Президенту передал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Добавим, в субботу, 15 апреля, Эммануэль Макрон обнародовал пенсионную реформу с главной мерой по снижению пенсионного возраста до 64 лет. Закон появился в Официальном журнале после одобрения большей части Конституционного совета Франции.