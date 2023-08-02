Зеленский провел координационное совещание на Закарпатье

Координационное совещание на Закарпатье. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Совещание на Закарпатье

По словам украинского лидера, на совещании обсудили стратегические для региона вопросы границы, релокацию бизнеса и создания новых рабочих мест в разных громадах области.

"Мощности для реабилитации наших воинов — правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья — тех возможностей, которые десятилетиями не использовались", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста.

Напомним, сегодня, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями иностранных дипломатических учреждений страны. По его словам, это была особая встреча.

Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал, что уже в этом месяце начнется тренировка пилотов на истребителях F-16.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский поименно отметил военных с направлений на Донбассе и юге. По его словам, история каждого из воинов — это настоящий героизм.