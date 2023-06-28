Зеленський провів конференцію з президентом Литви та президентом Польщі: про що говорили

Зеленський проводить конференцію з Гітанас Науседою та Анджеєм Дудою. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів конференцію з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили питання безпеки.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, окрім безпеки, він обговорив із західними колегами підготовку до Вільнюського саміту НАТО, формулу миру та українську підготовку до Глобального саміту світу.

"Дякую близьким, постійним, дуже потужним нашим партнерам — Литві, Польщі, їхнім народам", — сказав український лідер.

Литва передасть Україні NASAMS

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас підтвердив заяву президента країни Гітанаса Науседи про продаж Україні двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS, додавши, що в пакет допомоги включено більше, ніж ці комплекси. Анушаускас повідомив, що Литва також передасть Україні 10 бронетранспортерів M113.

Він наголосив, що Збройні сили України отримають від литовських колег тисячі протитанкових снарядів для гранатометів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський нагородив почесним орденом українських військових. Зокрема, Героям України було вручено орден "Золота Зірка".

Також ми писали, що 26 червня Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям Збройних Сил України оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Також ми повідомляли, що 28 червня, до столиці України прибули президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа.