Зеленский провел конференцию с президентом Литвы и президентом Польши: о чем говорили

Зеленский проводит конференцию с Гитанасам Науседой и Анджеем Дудой. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел конференцию с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой. СТороны обсудили вопросы в сфере безопасности.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, кроме безопасности, он обсудил с западными коллегами подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, формулу мира и украинскую подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Благодарю близких, постоянных, очень мощных наших партнеров — Литвы, Польши, их народов", — сказал украинский лидер.

Литва передаст Украине NASAMS

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил заявление президента страны Гитанаса Науседы о продаже Украине двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS, добавив, что в пакет помощи включено больше, чем только эти комплексы. Анушаускас сообщил, что Литва также передаст Украине 10 бронетранспортеров M113.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины получат от литовских коллег тысячи противотанковых снарядов для гранатометов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский наградил почетным орденом украинских военных. В частности, Героям Украины был вручен орден "Золотая Звезда".

Также мы писали, что 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам Вооруженных Сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Также мы сообщали, что 28 июня, в столицу Украины прибыли президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.