Зеленський пропонує ввести санкції проти Росії та Білорусі на 50 років

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроєкт до Верховної Ради, спрямований на запровадження секторальних санкцій проти Росії та Білорусі, сфокусованих на оборонно-промисловому секторі. Гарант пропонує ввести санкції терміном у 50 років.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

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Проєкт закону ґрунтується на рішенні Ради національної безпеки та оборони України від 20 листопада 2023 року.

У рамках цього законопроєкту передбачається низка заходів, які вживатимуться протягом півстоліття. Вони включають заборону на будь-які операції з товарами та послугами, пов'язаними з військовим і подвійним призначенням, за участю резидентів Росії та Білорусі.

Також передбачається зупинення виконання всіх фінансових та економічних зобов'язань щодо цих країн у контексті продукції військового призначення.

На додаток до цього запропоновані заходи включають заборону передачі технологій та інтелектуальної власності резидентам Росії та Білорусі. Також встановлюються обмеження їх здатність забезпечити захист прав на інтелектуальну власність. Передбачено і заборону на реєстрацію та акредитацію організацій, які перебувають під управлінням осіб із цих країн.

Також законопроєкт передбачає припинення дії всіх спільних оборонних та безпечних програм, у яких беруть участь резиденти Росії та Білорусі щодо товарів військового та подвійного призначення.

Нагадаємо, що Болгарія вирішила раніше запланованого припинити звільнення від європейських санкцій проти Росії, скоротивши термін на пів року. Рішення Болгарії пов'язане з тим, що завдяки цьому виключенню Росія заробила додатковий мільярд євро на війну в Україні.

Крім того, у США оголосили про нові санкції проти сербських політиків та понад десяток компаній, які підтримують збройну агресію Росії. Санкції введені у відповідь на шкідливу зовнішню діяльність російського уряду, а також на мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність України, що підриває мир.