Зеленский предлагает ввести санкции против России и Беларуси на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект в Верховную Раду, направленный на введение секторальных санкций против России и Беларуси, сфокусированных на оборонно-промышленном секторе. Гарант предлагает ввести санкции на срок в 50 лет.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Проект закона основывается на решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года.

В рамках этого законопроекта предусматривается ряд мер, которые будут применяться на протяжении полувека. Они включают в себя запрет на любые операции с товарами и услугами, связанными с военным и двойным назначением, с участием резидентов России и Беларуси.

Также предполагается остановка выполнения всех финансовых и экономических обязательств по отношению к этим странам в контексте продукции военного назначения.

В дополнение к этому, предложенные меры включают запрет передачи технологий и интеллектуальной собственности резидентам России и Беларуси. Также устанавливаются ограничения на их способность обеспечить защиту прав на интеллектуальную собственность. Предусмотрен и запрет на регистрацию и аккредитацию организаций, находящихся под управлением лиц из этих стран.

Также законопроект предусматривает прекращение действия всех совместных оборонных и безопасных программ, в которых участвуют резиденты России и Беларуси, относительно товаров военного и двойного назначения.

Напомним, что Болгария решила раньше запланированного прекратить освобождение от европейских санкций против России, сократив срок на полгода. Решение Болгарии связано с тем, что благодаря этому исключению Россия заработала дополнительный миллиард евро на войну в Украине.

Кроме того, в США объявили о новых санкциях против сербских политиков и более десятка компаний, поддерживающих вооруженную агрессию России. Санкции введены в ответ на вредную внешнюю деятельность российского правительства, а также на подрывающую мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Украины.