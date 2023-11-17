США ввели санкции против политиков и компаний Сербии, поддерживающих агрессию РФ

Владимир Путин награждает президента Сербии Александра Вучича. Фото: Reuters

В США объявили о новых санкциях против сербских политиков и более десятка компаний, поддерживающих вооруженную агрессию России. Санкции введены в ответ на вредную внешнюю деятельность российского правительства, а также на подрывающую мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Украины.

Об этом говорится Госдепартамент США.

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Санкции против сербских политиков и компаний

В документе отмечается, что США вводят санкции против двух сербских политиков — президента политической партии "Сербское право" Миса Вачича и бывшего члена правительства Сербии, основателя Сербской народной партии Ненада Поповича.

Кроме того, под санкции попали еще 12 компаний Сербии, связанных с Поповичем, имеющих регистрацию в России. Среди них в частности:

ООО "ДОМИНИОН ТВЕРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ" — российская компания по недвижимости.

ООО "ДОМИНИОН НИКОЛЬСКИЕ" — российская компания по недвижимости.

ООО "АССЕТ АВТОМАТИЗАЦИЯ" — российская компания по производству электроники.

ЗАО "АБС ЗЕЙМ АВТОМАТИКА" — российская инжиниринговая компания.

ООО "МОСЕН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" — московская компания, предоставляющая услуги управленческого консультирования и т.д.

Уточняется, что санкции введены в ответ на вредную внешнюю деятельность правительства Российской Федерации, а также на подрывающую мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Украины.

Напомним, 16 ноября Еврокомиссия также согласовала 12-й пакет санкций против России. Он направлен против 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.