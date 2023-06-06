Зеленський про знищення Каховської ГЕС: Росії не зійде з рук такий терор

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Україна повинна зараз надати міжнародній спільноті якнайбільше інформації про підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції, щоб притягнути Росію до відповідальності за цей теракт. Україна уже звернулася до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити його до розслідування підриву дамби.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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Зеленський наголосив, що теракт на Каховській ГЕС не завадить Україні продовжувати звільняти свої території.

"Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі", — сказав він.

Росія має відповісти за теракт

"Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС — є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор", — сказав Зеленський.

Глава держави також поінформував, що генеральний прокурор України уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування цього злочину російських окупантів.

Подяки учасникам ліквідації катастрофи

Зеленський у своєму зверненні висловив подяку рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, які допомагають зараз людям із районів, затоплених внаслідок російського теракту.



"Влада на всіх рівнях робить усе, щоб врятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Кривий Ріг та вся Дніпропетровщина, міста і села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя — як би не було важко, маємо допомогти людям", — сказав він.

Глава держави також висловив вдячність усім, хто наразі проводить і допомагає з евакуацією людей з міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища.

"Дуже важливо зараз — дбати одне про одного і по максимуму допомагати", — наголосив він.

Президент відзначив військових

Зеленський також відзначив українських захисників, які наразі перебувають на Бахмутському напрямку фронту.

"Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада — дякую вам! Дякую за рух вперед", — сказав Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС виникла дуже складна ситуація на півдні України. Однак, основні наслідки екологічної катастрофи будуть помітні вже через тиждень.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда розповів, які інфекції будуть у воді після підриву на ГЕС. Зокрема, він сказав, що порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися у воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.