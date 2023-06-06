Зеленский об уничтожении Каховской ГЭС: России не сойдет с рук такой террор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина должна сейчас предоставить международному сообществу больше информации о подрыве российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. Украина уже обратилась в Офис прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь его к расследованию подрыва дамбы.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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Зеленский подчеркнул, что теракт на Каховской ГЭС не помешает Украине продолжать освобождать свои территории.

"Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле", — сказал он.

Россия должна ответить за теракт

"Весь мир будет знать об этом российском преступлении войны, преступлении экоцида. Такое сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений ГЭС является экологической бомбой массового поражения. Ради собственной безопасности миру стоит показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор", — сказал Зеленский.

Глава государства также проинформировал, что генеральный прокурор Украины уже обратился в Офис прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию этого преступления российских оккупантов.

Благодарности участникам ликвидации катастрофы

Зеленский в своем обращении поблагодарил спасателей, военных, представителей местных общин, которые помогают сейчас людям из районов, затопленных в результате российского теракта.



"Власть на всех уровнях делает все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища. Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожья — как бы ни было трудно, должны помочь людям", — сказал он.

Глава государства также выразил благодарность всем, кто сейчас проводит и помогает с эвакуацией людей из городов и сел, которые затопило водой из Каховского водохранилища.

"Очень важно сейчас — заботиться друг о друге и по максимуму помогать", — подчеркнул он.

Президент отметил военных

Зеленский также отметил украинских защитников, которые находятся на Бахмутском направлении фронта.

"Отдельно, как и вчера, хочу отметить сегодня наших героев на Бахмутском направлении… Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада — спасибо вам! Спасибо за движение вперед", — сказал Президент.

Напомним, сегодня, 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что в результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. Однако основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда, рассказал, какие инфекции будут в воде после подрыва на ГЭС. В частности, он сказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.