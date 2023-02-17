Звернення Зеленського 17 лютого: Зеленський поінформував про хід переговорів щодо військової допомоги

Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет
Переговори щодо військової допомоги Україні тривають. Уже створено танкову коаліцію для України, уже є нові здобутки в посиленні української артилерії, а також "знімається табу" щодо постачання далекобійних ракет.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
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"Дипломатичний марафон триває"
"Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний: маємо зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо. Але це можливо – якщо Україна отримає ту зброю, яка необхідна для цього. Тому наш дипломатичний марафон продовжується без перерви – від мого візиту до Вашингтона в грудні. Уже створено танкову коаліцію для України, уже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, уже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії, і вже світ почув — наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України", — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що продовжує консолідувати і підтримку для ініціатив України у Генасамблеї ООН. Глава Української держави поінформував, що наступного тижня буде представлено важливу резолюцію, а сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки він представив її ключовий сенс, зокрема, лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності.
"Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними і заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння у всіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля щодо стабілізації міжнародних відносин", — наголосив Президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди разом з Німеччиною та Данією планують поставити Україні близько 100 танків Leopard. Також раніше уряд Нідерландів вирішив надати Україні ракетні комплекси Patriot.