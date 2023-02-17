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Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

17 лютого 2023 16:13
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Військова допомога: Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків
Прем'єр Нідерландів перебуває сьогодні з візитом у Києві
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Нідерланди разом з Німеччиною та Данією планують поставити Україні близько 100 танків Leopard. Також раніше уряд Нідерландів вирішив надати Україні ракетні комплекси Patriot. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який перебуває сьогодні з візитом у Києві

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Подробиці

"Нідерланди разом з партнерами з Німеччини, з партнерами з Данії готуються передати Україні біля 100 танків Leopard. Це дійсно потужна підтримка для України", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що спільний пріоритет України з партнерами - максимально прискорити постачання цієї допомоги українським воїнам.

Також глава держави подякував Нідерландам за ухвалене нещодавно рішення передати Україні ЗРК Patriot.

Зеленський також розповів, що обговорив з Рютте інші потреби української армії для "захисту від російського реваншизму".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Повідомлялося, ніби уряди країн переглянули свої рішення про надання Києву сучасних бойових машин. 

Також повідомлялося, що Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення. Окрім танків, Норвегія також виділить 250 мільйонів крон для фонду European Peace Facility, на які будуть куплені запчастини та боєприпаси для Leopard 2.

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