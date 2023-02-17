Обращение Зеленского 17 февраля: Зеленский проинформировал о ходе переговоров по военной помощи

Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам
Переговоры по военной помощи Украине продолжаются. Уже создана танковая коалиция для Украины, уже есть новые достижения в усилении украинской артиллерии, а также "снимается табу" по поставкам дальнобойных ракет.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
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"Дипломатический марафон продолжается"
"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Но это возможно – если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого.
Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва – от моего визита в Вашингтон в декабре.Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал — насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины", — сказал Зеленский.
Он также отметил, что продолжает консолидировать и поддерживать инициативы Украины в Генассамблее ООН. Глава Украинского государства проинформировал, что на следующей неделе будет представлена важная резолюция, а сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности он представил ее ключевой смысл, в частности, лидерам и главам правительств государств Карибского содружества.
"Украина всегда базирует свою внешнюю политику на уважении ко всем участникам международных отношений. Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех частях света. И я спасибо каждому государству, каждому народу, которые поддерживают украинские усилия по стабилизации международных отношений", — подчеркнул Президент.
Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить Украине около 100 танков Leopard. Также ранее правительство Нидерландов решило предоставить Украине ракетные комплексы Patriot.