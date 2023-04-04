Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО arrow

Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО

4 квітня 2023 17:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Саулі Нііністьо під час візиту в Україну
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив привітання Фінляндії та її президенту зі вступом до НАТО. Сьогодні Фінляндія стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.

Відповідний допис з'явився на сторінках українського президента у соцмережах. 

Читайте також:

Привітання Зеленського

Український лідер наголосив, що сьогодні в умовах російської агресії НАТО є єдиною гарантією безпеки у Європі. 

"Вітаю Фінляндію і Президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", — написав він. 

Зеленський також висловив сподівання, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до її євроатлантичної мети.

Нагадаємо, раніше керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО та розповів, що прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть вже 4 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за проведення Комісії Україна-НАТО і знову заявив, що має намір обговорювати членство України в Альянсі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB