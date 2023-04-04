Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО

Саулі Нііністьо під час візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський висловив привітання Фінляндії та її президенту зі вступом до НАТО. Сьогодні Фінляндія стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.

Відповідний допис з'явився на сторінках українського президента у соцмережах.

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Привітання Зеленського

Український лідер наголосив, що сьогодні в умовах російської агресії НАТО є єдиною гарантією безпеки у Європі.

"Вітаю Фінляндію і Президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", — написав він.

Зеленський також висловив сподівання, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до її євроатлантичної мети.

Нагадаємо, раніше керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО та розповів, що прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть вже 4 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за проведення Комісії Україна-НАТО і знову заявив, що має намір обговорювати членство України в Альянсі.