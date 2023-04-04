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Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО

4 апреля 2023 17:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Саули Нииностио во время визита в Украину
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поздравления Финляндии и ее президенту со вступлением в НАТО. Сегодня Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Соответствующее сообщение появилось на страницах украинского президента в соцсетях.

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Приветствие Зеленского

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня в условиях российской агрессии НАТО — единственная гарантия безопасности в Европе.

"Приветствую Финляндию и Президента Саули Нииностио со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе", — написал он.

Зеленский также выразил надежду, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к ее евроатлантической цели.

Напомним, ранее глава Североатлантического альянса приветствовал Финляндию как 31-го члена НАТО и рассказал, что флаг этой страны у штаб-квартиры Альянса поднимут уже 4 апреля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за проведение Комиссии Украина-НАТО и вновь заявил, что намерен обсуждать членство Украины в Альянсе.

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