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Столтенберг повідомив, коли Фінляндія офіційно стане членом НАТО

3 квітня 2023 14:56
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
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Керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО. Прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть завтра, 4 квітня.

Про це повідомило видання NRK.

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Фінляндія — в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував завершення процесу прийняття Фінляндії до складу Альянсу.

Прапор цієї країни, як 31-го члена НАТО, піднімуть біля штаб-квартири цієї організації у вівторок, 4 квітня.

Також під час цієї церемонії заплановані урочисті виступи самого Столтенберга та президента Фінляндії Саулі Ніїністьо.

Коментар Столтенберга

Генсек НАТО, який оголосив про це на сьогоднішній пресконференції у Брюсселі, наголосив на тому, що такий крок потрібен самому Альянсу.

"Це робить Фінляндію безпечнішою, а наш альянс міцнішим. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії та Північної Європи", — запевнив Єнс Столтенберг,

Нагадаємо, що 1 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив рішення парламенту про ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.

Туреччина стала останньою країною-членом Північноатлантичного альянсу, яка затвердила приєднання Фінляндії до НАТО.

Фото: Reuters

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