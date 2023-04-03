Столтенберг повідомив, коли Фінляндія офіційно стане членом НАТО
Керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО. Прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть завтра, 4 квітня.
Про це повідомило видання NRK.
Фінляндія — в НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував завершення процесу прийняття Фінляндії до складу Альянсу.
Прапор цієї країни, як 31-го члена НАТО, піднімуть біля штаб-квартири цієї організації у вівторок, 4 квітня.
Також під час цієї церемонії заплановані урочисті виступи самого Столтенберга та президента Фінляндії Саулі Ніїністьо.
Коментар Столтенберга
Генсек НАТО, який оголосив про це на сьогоднішній пресконференції у Брюсселі, наголосив на тому, що такий крок потрібен самому Альянсу.
"Це робить Фінляндію безпечнішою, а наш альянс міцнішим. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії та Північної Європи", — запевнив Єнс Столтенберг,
Нагадаємо, що 1 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив рішення парламенту про ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
Туреччина стала останньою країною-членом Північноатлантичного альянсу, яка затвердила приєднання Фінляндії до НАТО.
Фото: Reuters