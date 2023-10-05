Зеленский прибыл с визитом в Испанию на европейский саммит: о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он состоится в городе Гранада.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Зеленский отметил, что во время саммита будут проведены важные встречи для безопасности континента.

"Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме принимает участие ради безопасности и стабильности на континенте. Будет работа в общих форматах и важные двусторонние встречи", — подчеркнул он.

По его словам, главным вопросом Украины является усиление ПВО. Также команда нашего государства будет работать над усилением архитектуры безопасности в Европе.

Защита мореходства для Украины

"Отдельное внимание — Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства. Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", — добавил глава государства.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте в Украине.