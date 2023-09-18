Зеленський прибув до США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні ввечері, 18 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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"Передусім — підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", — повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що територіальна цілісність держави — це ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. За його словами, потрібно повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Зеленський наголосив, що Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН.

"У Вашингтоні заплановані переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Разом із Володимиром Зеленським до США прибув керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що буде багато роботи.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій. За його словами, це буде перший захід, який відбудеться вже цієї осені в Україні.

Також ми писали, що у п'ятницю, 15 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На переговорах, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті та власне виробництво озброєння.