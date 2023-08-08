Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з латиноамериканськими ЗМІ. Він розповів про необхідність політичної підтримки, наслідки війни та інше.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Спілкування Зеленського із ЗМІ

"Маємо сьогодні правильний і єдиний дипломатичний шлях: Формулу миру. Базис повинен бути український, бо війна — в Україні, а пропозиції можуть бути будь-якої держави. Для нас цінні досвід і думки кожної з держав, які дійсно хочуть миру", — розповів глава держави.

Зеленський розповів в інтерв'ю ЗМІ про необхідність політичної підтримки з боку Латинської Америки, наслідки війни для України, реалізацію Формули миру, перебіг контрнаступу, заяви президента Бразилії про безпеку для РФ, допомогу Папи Римського Франциска та захист портів.

Нагадаємо, команда Офісу Президента зустрілася з представниками українських та іноземних ЗМІ. Керівник ОП Андрій Єрмак представив філософію кожного пункту Формули миру, яку обговорювали в Джидді.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський заявив, що після виходу з "зернової угоди" Росія почала завдавати ударів по українських портах та зернових терміналах, проте вже відчула наслідки цих атак. Чорноморський флот РФ буде знищено, якщо країна-агресорка надалі створюватиме продовольчий геноцид у світі.