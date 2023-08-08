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Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ

8 августа 2023 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 августа, Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ. Он рассказал о необходимости политической поддержки, последствиях войны и прочее.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Общение Зеленского со СМИ

"Есть сегодня правильный и единственный дипломатический путь: Формулу мира. Базис должен быть украинский, потому что война — в Украине, а предложения могут быть любого государства. Для нас ценны опыт и мнения каждого из государств, которые действительно хотят мира", — рассказал глава государства.

Зеленский рассказал в интервью СМИ о необходимости политической поддержки со стороны Латинской Америки, последствиях войны для Украины, реализации Формулы мира, ходе контрнаступления, заявления президента Бразилии о безопасности для РФ, помощи Папы Римского Франциска и защите портов.

Напомним, команда Офиса Президента встретилась с представителями украинских и иностранных СМИ. Руководитель ОП Андрей Ермак представил философию каждого пункта Формулы мира, которую обсуждали в Джидде.

Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессор в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.

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