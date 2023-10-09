У Китаї відреагували на напад ХАМАСу на Ізраїль

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Китай дав свою реакцію щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль. Там закликали створити незалежну державу Палестина.

Про це повідомили у пресслужбі китайського МЗС.

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Що кажуть дипломати

"Китай глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості і насильства між Палестиною та Ізраїлем. Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення і уникнути подальшого погіршення ситуації", — наголосили у відомстві.

Пропозиція від МЗС Китаю

У МЗС додали, що відновлення конфлікту вчергове показує, що довга пауза у мирному процесі є неможливою. На думку китайських посадовців, головним рішенням конфлікту є "реалізація рішення про дві держави та створення незалежної держави Палестина".

"Міжнародна спільнота має діяти з більшою терміновістю, активізувати свій внесок у палестинське питання, сприяти якнайшвидшому відновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем і знайти спосіб встановити міцний мир. Китай продовжуватиме невпинно співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення цієї мети", — додали у повідомленні.

Ситуація в Ізраїлі

Військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Зазначимо, що у неділю, 8 жовтня, попри термінові збори Ради Безпеки ООН, покликані обговорити напружену обстановку на Близькому Сході, конкретних кроків не було зроблено. Принаймні, так сказали деякі учасники зустрічі.

Нагадаємо, дипломати з України успішно здійснили рятувальну акцію, вивізши пораненого українського хлопчика з міста Сдерот після нападу бойовиків. Наразі він перебуваэ під захистом посольства у безпечній локації, де йому надано медичну та психологічну підтримку.