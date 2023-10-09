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Зеленский сравнил действия ХАМАСа в Израиле с войной РФ в Украине

9 октября 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский сравнил действия ХАМАСа в Израиле с войной РФ в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене. Он призвал объединиться для борьбы с террористами и сравнил тактику ХАМАС в Израиле с тактикой РФ в нашем государстве.

Об этом он заявил во время своей речи.

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Одинаковые тактики

По его словам, ХАМАС и российская армия используют подобную тактику. Израильские журналисты сейчас сообщают о таких же зверствах, которые они видели из-за действий россиян в Украине.

"То же зло, и единственная разница состоит в том, что это — террористическая организация, которая атаковала Израиль, а здесь — террористическое государство, напавшее на Украину", — подчеркнул Президент.

Причастность Ирана

Зеленский добавил, что Иран "не может сказать, что у него нет ничего общего с происходящим в Украине", ведь эта страна продает дроны Shahed для РФ. Он заявил, что нет утверждения о том, что Иран "не имеет ничего общего с происходящим в Израиле", поскольку официальные лица страны заявили о поддержке ХАМАС.

"Как далеко может зайти такое зло? Не дальше, чем мы ему позволим. Наше единство должно и может остановить зло. Наше желание к миру, а не их желание крови должно определять, как живет мир. Наши правила, основанные на международном праве, а не их попытки сделать смерть правилом", — отметил глава государства.

Объединение всего мира

Зеленский намекнул на ситуацию в Соединенных Штатах Америки и отметил, что пока не время международным политикам решать свои споры.

"Не время изолироваться. Не время молчать или делать вид, что террор на одном континенте не влияет на глобальные дела. Европа должна быть активной. США должны быть активными. Китай, Индия, арабские государства должны почувствовать, как много может развалиться, если они позволят террористам достичь их целей", — сказал украинский лидер.

Он упомянул и о других странах, которые должны быть активны для защиты "жизни и международного права".

"Турция, Бразилия и вся Латинская Америка, Япония, Австралия, Канада, африканские государства, центральноазиатские государства, Корея, Пакистан, Индонезия, Карибы, тихоокеанские государства — каждый должен быть активным в защиту жизни и международного права. Мы не должны дать террору ни шанса", — заверил Президент.

Зеленский рассказал также, что иногда от лидеров-террористов раздаются странные вопросы, среди которых: "А что за правила, на которых основан международный порядок?", украинский президент ответил на него.

"А это очень простые правила. Не насиловать женщин. Не убивать. Не считать детей трофеями. Не заливать города и села кровью и не расстреливать автомобили с гражданскими. Не бить по мирным городам ракетами и дронами. Да еще одно правило: за любых условий обязательно привлекать террористов и всех, кто им помогает, к ответственности", — подытожил он.

Напомним, Армия Израиля вернула контроль над всеми районами, которые ранее захватили боевики ХАМАС. При этом военные не исключают, что на израильской территории все еще находятся боевики.

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