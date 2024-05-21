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Зеленский поговорил с президентом Анголы — о чем договорились

21 мая 2024 14:52
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Владимир Зеленский побеседовал с президентом Анголы
Президент Владимир Зеленский в своем кабинете. Фото: armyinform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Анголы Жоао Лоренсом. Глава государства пригласил африканского лидера на предстоящий Саммит мира и поблагодарил за поддержку Украины.

Об этом Президент сообщил в Telegram во вторник, 21 мая.

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По словам Президента Украины, он поблагодарил своего коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Провел телефонный разговор с Президентом Анголы Жоао Лоренсу. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, а также его личную позицию по осуждению российской агрессии", — написал Зеленский на своей странице.

Также глава государства сообщил, что предложил Лоренсу принять участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии. По словам Зеленского, Украине важно, чтобы на саммите прозвучали слова и заявления Анголы, а также других африканских стран.

"Мы договорились продолжить контакты на разных уровнях, чтобы развивать отношения между нашими странами. Я пригласил Президента Лоренса в Украину", — подытожил украинский Президент.

Первый Саммит мира для Украины состоится 15–16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Ранее Зеленский заявил, что европейские страны не хотят, чтобы Россия проиграла , но хотят, чтобы и Украина выиграла, но это невозможно без их оружия.

На днях Президент отметил, что самая сложная ситуация на фронте остается в Харьковской области и сообщил детали боев в регионе.

Владимир Зеленский
переговоры
Украина
Африка
саммит
политики
война в Украине

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