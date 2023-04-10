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Зеленский поговорил с премьером Греции: детали разговора

10 апреля 2023 19:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский поговорил с премьером Греции: детали разговора
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на фронте.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем Teelgram.

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По словам украинского президента, стороны обсудили ситуацию на военных направлениях и актуальные оборонные вызовы перед Украиной.

"Поговорил по телефону с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Рассказал о ситуации на поле боя и об актуальных оборонительных вызовах перед Украиной. Договорились продолжать сотрудничество по безопасности", — отметил глава государства.

Напомним, 10 апреля Владимир Зеленский также созвонился с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани.

По словам Президента, он отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Лидеры договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым. Также обсудили украинскую формулу мира.

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