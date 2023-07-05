Зеленський поговорив із лідером Гвінеї-Бісау Умару, який раніше хотів помирити його з Путіним

Зустріч Зеленського та Сісоку Ембало. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Український лідер подякував колезі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами Зеленського, він поінформував Сісоку про обставини на фронті. Також сторони обговорили наслідки спроби бунту ПВК "Вагнер" та її руйнівного впливу на африканські країни.

"Домовилися про посилення взаємодії та контактів України — Гвінеї-Бісау як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях", — додав Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скріншот

Візит Сісоку до Києва

Варто уточнити, що Сісоку Ембало відвідував Київ у жовтні минулого року. У рамках зустрічі він намагався помирити Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Втім, Зеленський сказав, що спочатку треба припинити підривати інфраструктуру України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, половина населення Росії висловила підтримку керівнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. При цьому він уточнив, що Пригожин та Путін отримали рівну підтримку від населення.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів розширену Ставку. Зокрема, на засіданні йшлося про захист АЕС та ситуацію на фронті.