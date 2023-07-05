Зеленский побеседовал с лидером Гвинеи-Бисау, который ранее хотел помирить его с Путиным

Встреча Зеленского и Сисоку Эмбало. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Украинский лидер поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам Зеленского, он проинформировал Сисоку об обстоятельствах на фронте. Также стороны обсудили последствия попытки бунта ЧВК "Вагнер" и ее разрушительного влияния на африканские страны.

"Договорились об усилении взаимодействия и контактов Украины — Гвинее-Бисау как на двустороннем, так и многостороннем уровнях", — добавил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Визит Сисоку в Киев

Стоит уточнить, что Сисоку Эмбало посещал Киев в октябре прошлого года. В рамках встречи он пытался помирить Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Впрочем, Зеленский сказал, что сперва нужно прекратить подрывать инфраструктуру Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, половина населения России выразила поддержку руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. При этом он уточнил, что Пригожин и Путин получили равную поддержку от населения.

Также мі сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенную Ставку. В частности, на заседании речь шла о защите АЭС и ситуации на фронте.