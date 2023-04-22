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Зеленський подякував Канаді за новий пакет військової допомоги: подробиці

22 квітня 2023 06:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський подякував Канаді за новий пакет військової допомоги: подробиці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за новий пакет військової допомоги. 

Про це Зеленський написав у Twitter.

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Подробиці

"Вдячний прем'єр-міністру Джастіну Трюдо за додатковий пакет військової допомоги. Канада й канадський народ демонструють, що вільний світ підтримує нас у час, коли ми захищаємо нашу країну та спільні цінності. Дякую, Канадо, за постійну підтримку до нашої перемоги", — написав Зеленський.

 

Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 квітня, уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США). У пакет допомоги входитимуть гвинтівки та інша військова техніка.

Також ми писали, що Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги.

Додамо, що Україна отримає від Канади конфіскований у Росії літак Ан-124 "Руслан". Це буде здійснено в рамках нових санкцій проти підприємств РФ.

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