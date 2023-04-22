Зеленський подякував Канаді за новий пакет військової допомоги: подробиці
Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за новий пакет військової допомоги.
Про це Зеленський написав у Twitter.
Подробиці
"Вдячний прем'єр-міністру Джастіну Трюдо за додатковий пакет військової допомоги. Канада й канадський народ демонструють, що вільний світ підтримує нас у час, коли ми захищаємо нашу країну та спільні цінності. Дякую, Канадо, за постійну підтримку до нашої перемоги", — написав Зеленський.
Вдячний Прем'єр-міністру @JustinTrudeau за додатковий пакет військової допомоги. Канада й канадський народ демонструють, що вільний світ підтримує нас у час, коли ми захищаємо нашу країну та спільні цінності. Дякую, Канадо, за постійну підтримку до нашої перемоги.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2023
Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 квітня, уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США). У пакет допомоги входитимуть гвинтівки та інша військова техніка.
Також ми писали, що Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги.
Додамо, що Україна отримає від Канади конфіскований у Росії літак Ан-124 "Руслан". Це буде здійснено в рамках нових санкцій проти підприємств РФ.