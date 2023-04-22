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Зеленский поблагодарил Канаду за новый пакет военной помощи: подробности

22 апреля 2023 06:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский поблагодарил Канаду за новый пакет военной помощи: подробности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за новый пакет военной помощи.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

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Подробности

"Благодарен премьер-министру Джастину Трюдо за дополнительный пакет военной помощи. Канада и канадский народ демонстрируют, что свободный мир поддерживает нас в то время, когда мы защищаем нашу страну и общие ценности. Спасибо, Канада, за постоянную поддержку нашей победы", — написал Зеленский.

 

Напомним, что в пятницу, 21 апреля, правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США). В пакет помощи будут входить винтовки и другая военная техника.

Также мы писали, что Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 в рамках военной помощи.

Добавим, что Украина получит от Канады конфискованный в России самолет Ан-124 "Руслан". Это будет осуществлено в рамках новых санкций против предприятий РФ.

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