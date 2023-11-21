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Зеленский подытожил результаты встречи с министром обороны Германии

21 ноября 2023 20:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский подытожил результаты встречи с министром обороны Германии
Переговоры Владимира Зеленского и Бориса Писториуса. Фото: Офис Президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты переговоров в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Сегодня министр обороны ФРГ посещал с визитом столицу.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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Зеленский встретился с Писториусом

По словам президента, Писториус посетил не только Киев, но и регионы нашего государства для встречи и поддержки украинских бойцов и "всех наших людей".

"Обсудили самое важное: первоочередные потребности украинских воинов и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины", — резюмирует президент Украины.

Зеленский подытожил результаты встречи с министром обороны Германии
Пост Зеленского. Источник: Telegram

Напомним, что сегодня в Киеве пребывал с визитом министр обороны Германии Борис Писториус. Он почтил память погибших героев Небесной Сотни. Еще раньше украинскую столицу посетил министр обороны США Ллойд Остин.

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