Зеленский подписал новый закон, запрещающий географические названия, связанные с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Данный закон вступит в силу через три месяца.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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После вступления закона в силу у государственных и военных органов будет полгода, чтобы удалить с публичного доступа российские символы.

Речь идет о памятниках и памятных знаках, переименовании улиц и других объектов. Также необходимо будет переименовать населенные пункты, в названиях которых есть намеки на Россию ее деятелей или пропагандистов.

Кроме этого под запрет подвергнутся изображения, посвященные русским и советским деятелям, российским городам и завоеваниям. В музеи необходимо будет перенести ценные достопримечательности.

Под стандарты украинского языка необходимо переименовать названия населенных пунктов. Также будут переименованы населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка.

"Присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий государства, глорифицирующих, увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики, а также названия государства, а также государства-террориста (государства-агрессора), или его выдающихся, памятных, исторических и культурных мест, населенных пунктов, дат, событий запрещается", — говорится в документе.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7606 о внесении изменений в Законы Украины. А именно "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".