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Зеленский подвел итоги своего визита в Японию

21 мая 2023 21:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский подвел итоги своего визита в Японию
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите стран "Большой семерки" в Хиросиме. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 20 мая, в японском городе Хиросима состоялся саммит "Большой семерки". Украина стала почетным участником G7.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, подводя итоги своего визита в Японию.

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"Эта неделя очень непростая, но очень важная. В пятницу — Лига арабских государств. Суббота и воскресенье — G7 плюс Украина и еще расширенный формат — семь плюс партнеры, в том числе Глобальный Юг, плюс Украина. Интенсивно", — рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в Хиросиме Украина была действительно почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика — центральная, а уважение ко всем украинцам — особое.

Во время рабочего визита в Японию Владимир Зеленский встретился и провел переговоры с президентом США Джо Байденом, с лидером Индонезии Джоко Видодо, с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с лидерами Австралии, Вьетнама и Японии и т.д.

"Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира… Относительно каждого существенного для Украины пункта есть взаимопонимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал", — добавил украинский Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

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