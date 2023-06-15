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Зеленський підбив підсумки дій міжнародних партнерів щодо посилення України

15 червня 2023 22:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський підбив підсумки дій міжнародних партнерів щодо посилення України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, що міжнародні партнери посилюють Україну, аби подолати російську агресію. 

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму щоденному зверненні. 

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Глава держави розповів, що Україна має вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках.

"Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських і євроатлантичних прагнень нашого народу. Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС", — заявив Президент. 

Він зазначив, що в питанні про Альянс Європарламент фіксує потрібний сенс українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Другий вагомий міжнародний крок за сьогодні — це зареєстрований у Сполучених Штатах законопроєкт про конфіскацію та передання нашій державі як репарацій активів російської держави — держави-терориста. Я дякую сенаторам США за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та всіх жертв російського терору", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 15 червня Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії. Він закликав дозволити реекспорт зброї та допомогти в організації Саміту миру.

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