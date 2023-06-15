Зеленський виступив у парламенті Швейцарії і закликав дозволити реекспорт зброї

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Швейцарії. Фото: скріншот з відео

У четвер, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії. Він закликав дозволити реекспорт зброї та допомогти в організації Саміту миру.

Відповідне відео виступу Володимир Зеленський оприлюднив у своїх соцмережах.

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За словами українського Президента, реекспорт військової техніки в Україну матиме життєво важливе значення для боротьби із російським вторгненням.

"Я знаю, що у Швейцарії триває дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та захисту України. Це було б життєво важливим. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що Росія майже щодня обстрілює магазини, церкви, будинки, міста з артилерією, гранатами чи авіабомбами. Росіяни спалюють все, чого торкаються.

Також він заявив, що Швейцарія могла б прийняти у себе саміт, присвячений питанням обговорення та реалізації української Формули миру.

"У березні я зустрівся з президентом Конфедерації Аленом Берсе і ще раз представив йому свою Формулу миру, в якій ваша країна зможе відіграти свою роль. Я запрошую вас організувати всесвітній саміт за мир. У цьому плані Швейцарія вже має свій досвід", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський збирається звільнити мера Києва Віталія Кличка. Це, ймовірно, пов'язано із закритими укриттями у столиці під час російських обстрілів.