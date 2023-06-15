Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський виступив у парламенті Швейцарії і закликав дозволити реекспорт зброї arrow

Зеленський виступив у парламенті Швейцарії і закликав дозволити реекспорт зброї

15 червня 2023 20:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський виступив у парламенті Швейцарії і закликав дозволити реекспорт зброї
Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Швейцарії. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії. Він закликав дозволити реекспорт зброї та допомогти в організації Саміту миру.

Відповідне відео виступу Володимир Зеленський оприлюднив у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Виступ Зеленського у парламенті Швейцарії 15 червня

За словами українського Президента, реекспорт військової техніки в Україну матиме життєво важливе значення для боротьби із російським вторгненням.

"Я знаю, що у Швейцарії триває дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та захисту України. Це було б життєво важливим. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що Росія майже щодня обстрілює магазини, церкви, будинки, міста з артилерією, гранатами чи авіабомбами. Росіяни спалюють все, чого торкаються.

Також він заявив, що Швейцарія могла б прийняти у себе саміт, присвячений питанням обговорення та реалізації української Формули миру. 

"У березні я зустрівся з президентом Конфедерації Аленом Берсе і ще раз представив йому свою Формулу миру, в якій ваша країна зможе відіграти свою роль. Я запрошую вас організувати всесвітній саміт за мир. У цьому плані Швейцарія вже має свій досвід", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський збирається звільнити мера Києва Віталія Кличка. Це, ймовірно, пов'язано із закритими укриттями у столиці під час російських обстрілів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB