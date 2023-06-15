Зеленский подвел итоги действий международных партнеров по усилению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В четверг, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что международные партнеры усиливают Украину, чтобы преодолеть российскую агрессию.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем ежедневном обращении.

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Глава государства рассказал, что у Украины есть весомые международные шаги, которые усиливают наши позиции сразу на нескольких направлениях.

"Европарламент принял мощную резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических стремлений нашего народа. Есть конкретный призыв к лидерам Евросоюза определить четкий путь обретения нашим государством членства в ЕС", — заявил Президент.

Он отметил, что в вопросе об Альянсе Европарламент фиксирует нужный смысл украинского вклада в евроатлантическую безопасность, предусматривающий, что путь Украины в НАТО и политическое приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе.

"Второй весомый международный шаг за сегодня — это зарегистрированный в Соединенных Штатах законопроект о конфискации и передаче нашему государству как репараций активов российского государства — государства-террориста. Я благодарю сенаторов США за мощную двухпартийную поддержку этого вопроса о справедливости для Украины и всех жертв российского террора", — подчеркнул Владимир Зеленский

Напомним, 15 июня Владимир Зеленский выступил перед парламентом Швейцарии. Он призвал разрешить реэкспорт оружия и помочь в организации Саммита мира.