Зеленський переговорив із Шольцом: що обговорили лідери

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

У понеділок, 3 липня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили ситуацію в Україні та майбутній саміт НАТО.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, разом із канцлером Німеччини він обговорив координацію дій перед майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі та можливі формати гарантій безпеки для України. Крім того, Зеленський поінформував Шольца про поточну обстановку на фронті.

Український лідер також зазначив, що вони обговорили свій погляд на нещодавні події в Росії та Білорусі, а також актуальний стан справ у рамках "зернової угоди" та необхідність її збереження.

Зеленський висловив вдячність за підтримку України, які були висловлені під час Лондонської конференції щодо відновлення та на засіданні Європейської ради.

"Окремо вдячний за активну реалізацію попереднього оборонного пакета на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро", — сказав Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що найближчим часом Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять до України танки Leopard 1A5. При цьому німецькі фахівці продовжують допомагати у навчанні українських військових.

Також ми писали, що вже незабаром десятки німецьких танків Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту в Україні. Вони значно віддадуть перевагу ЗСУ у зачистці територій.