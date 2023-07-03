"Россия руками грузинской власти убивает Михаила Саакашвили", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состояние Михаила Саакашвили. По его словам, Россия руками грузинской власти убивает гражданина Украины.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам Зеленского, Украина повторно обратилась к государственным структурам Тбилиси с требованием прекратить недопустимое поведение и урегулировать вопрос о возвращении Саакашвили на Украину.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", — сказал Зеленский.

Зеленский в очередной раз призвал власти Грузии передать гражданина Украины Михаила Саакашвили на родину для проведения необходимого медицинского лечения и ухода. При этом украинский лидер попросил партнеров не пренебрегать этой ситуацией и предпринять все возможное для спасения человека.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня появились новые кадры с бывшим главой Одесской области Михеилом Саакашвили. На видео хорошо видно, что политик находится в сверхкритическом состоянии и его вес достиг минимума.

Ранее гражданин Украины Михеил Саакашвили написал ответ президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывается его помиловать. В письме он заявил, что к тому, что он сейчас находится в тюрьме, причастен лично Президент РФ Путин.