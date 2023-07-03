Зеленский переговорил с Шольцем: что обсудили лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

В понедельник, 3 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили ситуацию в Украине, а также предстоящий саммит НАТО.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, вместе с канцлером Германии он обсудил координацию действий перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе и возможные форматы гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Зеленский проинформировал Шольца о текущей обстановке на фронте.

Украинский лидер также отметил, что они обсудили свой взгляд на недавние события в России и Беларуси, а также актуальное положение дел в рамках "зерновой сделки" и необходимость ее сохранения.

Зеленский выразил признательность за поддержку Украины, которые были высказаны во время Лондонской конференции по восстановлению и на заседании Европейского совета.

"Отдельно благодарен за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на 2,7 млрд евро и за многолетний план оборонной поддержки Украины объемом 8,8 млрд евро", — сказал Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что в ближайшее время Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинских военных.

Также мы писали, что уже совсем скоро десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине. Они значительно предпочтут ВСУ в зачистке территорий.