Зеленський оцінив увагу Китаю до ситуації в Україні

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що факт того, що Китай почав звертати увагу на ситуацію в Україні, є позитивним. Він зазначив, що ще рано робити висновки щодо конкретної ініціативи Китаю, оскільки документа він не бачив, але сподівається на позитивний результат.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Китай звернув увагу на Україну

"Я знаю спільні речі. Документ я не бачив. Рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Це перші кроки й це непогано", — наголосив Зеленський.

Зеленський заявив, що оцінка нової ініціативи Китаю можлива лише після появи конкретики. Він також висловив думку, що Україні варто зустрітися з представниками Китаю і зазначив, що дипломатичний сигнал було передано на найвищому рівні.

Нагадаємо, що у рамках візиту до Києва прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеса провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 23 лютого. Під час зустрічі президент висловив упевненість у тому, що Україна та Іспанія підтримуватимуть свободу та демократію, а також принципи міжнародного правопорядку, що ґрунтуються на справедливих правилах.