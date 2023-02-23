Зеленський оцінив увагу Китаю до ситуації в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що факт того, що Китай почав звертати увагу на ситуацію в Україні, є позитивним. Він зазначив, що ще рано робити висновки щодо конкретної ініціативи Китаю, оскільки документа він не бачив, але сподівається на позитивний результат.
Про це Зеленський заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
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Китай звернув увагу на Україну
"Я знаю спільні речі. Документ я не бачив. Рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Це перші кроки й це непогано", — наголосив Зеленський.
Зеленський заявив, що оцінка нової ініціативи Китаю можлива лише після появи конкретики. Він також висловив думку, що Україні варто зустрітися з представниками Китаю і зазначив, що дипломатичний сигнал було передано на найвищому рівні.
Нагадаємо, що у рамках візиту до Києва прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеса провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 23 лютого. Під час зустрічі президент висловив упевненість у тому, що Україна та Іспанія підтримуватимуть свободу та демократію, а також принципи міжнародного правопорядку, що ґрунтуються на справедливих правилах.