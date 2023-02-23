Зеленский оценил внимание Китая к ситуации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что факт того, что Китай начал обращать внимание на ситуацию в Украине, является позитивным. Он отметил, что еще рано делать выводы о конкретной инициативе Китая, так как документа он не видел, но надеется на положительный результат.
Об этом Зеленский заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
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Китай обратил внимание на Украину
"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Рано ставить диагноз этому документу. В общем, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", — подчеркнул Зеленский.
Зеленский заявил, что оценка новой инициативы Китая возможна лишь после появления конкретики. Он также высказал мнение, что Украине стоит встретиться с представителями Китая, и отметил, что дипломатический сигнал был передан на высшем уровне.
Напомним, что в рамках визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчеса провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 23 февраля. В ходе встречи президент выразил уверенность в том, что Украина и Испания будут поддерживать свободу и демократию, а также принципы международного правопорядка, основанные на справедливых правилах.