Зеленский объявил, что решил заменить министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот по видеообращению главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о смене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

"Новые подходы" для Минобороны

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу определить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", — подчеркнул глава государства.

Решение парламента

По его словам, министерством должно руководить Рустем Умеров.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", — добавил Зеленский.

Скриншот сообщения

Что еще сказал Президент

Уже четыре судна прошли по новому альтернативному морскому коридору из южных морских портов. Украина работает с партнерами для возобновления нормальной работы "зернового коридора".

Есть новые договоренности с партнерами по оборонным пакетам.

За следующие несколько месяцев Украина должна реализовать часть рекомендаций, необходимых для начала переговоров по вступлению в ЕС. ВРУ должна проголосовать за закон о е-декларировании, изменения в закон о нацменьшинствах и за закон о политически значимых лицах.

С президентом Франции обсудили новые поставки оружия, защиту Одесского региона. Есть договоренность о тренировке наших пилотов во Франции.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров учился в Крымской гимназии интернате для одаренных детей при Министерстве образования и науки Автономной Республики Крым. Высшее образование получил в Национальной академии управления по специальности "экономика" и "финансы".

Свою карьеру Умеров начал в компании lifecell, где с 2004 по 2010 годы руководил направлениями юридической поддержки и логистики.

С 2019 года — народный депутат Украины от партии "Голос". В 2020 году стал сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде и инициировал законопроект по отмене свободной экономической зоны "Крым". С 2022 возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

Напомним, по информации Ярослава Железняка, вскоре Алексей Резников покинет пост министра обороны и станет послом Украины в Великобритании.