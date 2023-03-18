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Зеленский объявил новые санкции против россии и ее иранских и сирийских приспешников

18 марта 2023 22:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Зеленский заверил, что Украина выгонит врага со своей земли
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Совет нацбезопасности и обороны принял новые санкции против агрессоров. В санкционный список, куда включили не только российские компании, но и иранские и сирийские, вошли более 400 физических и юридических лиц.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении к нации.

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Президент в вечернем видеообращении заявил о новых санкциях против рф. В новом санкционном списке, по словам Владимира Зеленского, более 400 физических лиц и компаний.

Кроме российских фирм, в список включены представители Ирана и Сирии, которые помогают россии воевать против Украины.

"Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает россии разжигать агрессию, в частности, снабжает "Шахеды", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира", — заверил глава государства.

Защитить Украину

Владимир Зеленский вновь напомнил, что единственным вариантом завершения войны может быть освобождение всех оккупированных территорий Украины.

"Есть только один субъект, который разрушает жизнь: это россия. Есть только один способ защитить жизнь: надо выгнать русскую армию с украинской земли. И мы это сделаем", — отметил президент Украины.

Напомним, международная рабочая группа по вопросам санкций против россии, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли Майкл Макфол совместно с экспертами Киевской школы экономики исследовали, как ограничения повлияли на российскую экономику за последний год.

Эксперты считают, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности, на ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. Это обусловлено внедрением экспортных ограничений на энергоносители россии. Они подчеркнули, что 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на россию.

Фото: пресс-служба президента

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