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Зеленський обговорив зерновий коридор та підтримку країн Сходу з генсеком ООН

19 жовтня 2023 17:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський обговорив зерновий коридор та підтримку країн Сходу з генсеком ООН
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Вони обговорювали функціонування зернової угоди та домовились сприяти її поновленню.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Розмова Зеленського з Гутеррішем

Глава держави подякував за роботу команди ООН в Україні з гуманітарного реагування. Мова йшла про план підготовки до зимового сезону на 435 мільйонів доларів.

"Поділився з паном Гутеррішем особливостями функціонування альтернативного "зернового коридору" через Чорне море та інформацією щодо продовження ініціативи Grain from Ukraine", — зазначив Зеленський.

Також президент відзначив важливість участі ООН у виконанні міжнародно-правових норм "ФормулаМиру". Крім того, звернув увагу на готовність надіслати представника ООН на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників.

Україна дуже розраховує на ООН у збереженні підтримки країн Глобального Півдня.

"Докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню", — йдеться у повідомленні.

Також ми раніше писали, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення далекобійних спроможностей України.

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