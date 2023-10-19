Зеленский обсудил зерновой коридор и поддержку стран Востока с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсуждали функционирование зерновой сделки и договорились содействовать ее возобновлению.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Разговор Зеленского с Гутерришем

Глава государства поблагодарил за работу команды ООН в Украине по гуманитарному реагированию. Речь шла о плане подготовки к зимнему сезону на 435 миллионов долларов.

"Поделился с господином Гутерришем особенностями функционирования альтернативного "зернового коридора" через Черное море и информацией о продолжении инициативы Grain from Ukraine", — отметил Зеленский.

Также президент отметил важность участия ООН в исполнении международно-правовых норм "ФормулаМира". Кроме того, обратил внимание на готовность направить представителя ООН на следующую встречу дипломатических и безопасностных советников.

Украина очень рассчитывает на ООН в сохранении поддержки стран Глобального Юга.

"Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению", —говорится в сообщении.

Также мы ранее писали, что украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление дальнобойных возможностей Украины.