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Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів майбутні двосторонні гарантії безпеки

8 серпня 2023 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів майбутні двосторонні гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував йому за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країн G7.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Дякую за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7. Обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів", — розповів глава держави.

Зеленський повідомив Рютте про ситуацію на полі бою. Він передав йому актуальні оборонні потреби, зокрема в артилерії, у бронетехніці та в системах ППО для захисту від російських ударів інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи. 

Президент України та прем'єр Нідерландів обмінялися позитивними оцінками зустрічі радників у Саудівській Аравії. Вони також обговорили майбутні кроки з підготовки Глобального саміту миру.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сьогодні, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з латиноамериканськими ЗМІ. Він розповів про необхідність політичної підтримки, наслідки війни та інше.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації.

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