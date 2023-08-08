Зеленский обсудил с премьером Нидерландов будущие двусторонние гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 8 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил его за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Разговор Зеленского с Рютте

"Спасибо за присоединение Нидерландов к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7. Обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности в рамках этой декларации, основой которых должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей", — рассказал глава государства.

Зеленский сообщил Рютте о ситуации на поле боя. Он передал ему актуальные оборонные потребности, в частности в артиллерии, в бронетехнике и в системах ПВО для защиты от российских ударов инфраструктуры Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины и премьер Нидерландов обменялись положительными оценками встречи советников в Саудовской Аравии. Они также обсудили будущие шаги по подготовке Глобального саммита мира.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 8 августа, Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ. Он рассказал о необходимости политической поддержки, последствиях войны и прочее.

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