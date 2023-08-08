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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов будущие двусторонние гарантии безопасности

8 августа 2023 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов будущие двусторонние гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил его за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Спасибо за присоединение Нидерландов к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7. Обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности в рамках этой декларации, основой которых должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей", — рассказал глава государства.

Зеленский сообщил Рютте о ситуации на поле боя. Он передал ему актуальные оборонные потребности, в частности в артиллерии, в бронетехнике и в системах ПВО для защиты от российских ударов инфраструктуры Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины и премьер Нидерландов обменялись положительными оценками встречи советников в Саудовской Аравии. Они также обсудили будущие шаги по подготовке Глобального саммита мира.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 8 августа, Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ. Он рассказал о необходимости политической поддержки, последствиях войны и прочее.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена продолжать войну на территории Российской Федерации.

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